«Bin positiv und stark»: Céline Dion teilt Gesundheits-Update

«Ich fühle mich geehrt, ein Fotoshooting für ‹Vogue France› zu machen. Ich bin sehr stolz darauf, dass man mich mit 55 Jahren gebeten hat, meine Schönheit zu zeigen», wird Dion, die am 30. März 56 wurde, zitiert. «Aber was ist Schönheit? Schönheit bist du, ich bin es, es ist das, was in uns steckt, es sind unsere Träume, es ist das Heute.» Sie blickt hoffnungsvoll in die Zukunft: «Heute bin ich eine Frau, die sich stark fühlt und positiv in die Zukunft blickt. Einen Tag nach dem anderen.»