«Bin wieder Single»: Sara Kulka macht Trennung bekannt

Erst vor wenigen Monaten machte Sara Kulka (35) ihre neue Beziehung öffentlich. Jetzt gehen die ehemalige «Germany's next Topmodel»–Kandidatin und ihr Partner Christian getrennte Wege. In einem Statement auf Instagram gab Kulka am Dienstag die Trennung bekannt.
Die Influencerin erklärte ihren Followern offen, dass das gemeinsame Glück nicht von Dauer war. «Einige von euch haben es vielleicht schon vermutet – oder ich habe es auch ein wenig angedeutet: Meine Beziehung hat in letzter Zeit gekriselt», schrieb Kulka in ihrem Post.
Sie stellte jedoch klar, dass das Ende der Partnerschaft nicht durch einen Vertrauensmissbrauch ausgelöst wurde. Ich wurde weder betrogen noch belogen, noch habe ich psychischen oder physischen Missbrauch erlebt", betonte Kulka. Sie fügte hinzu, dass dies für viele Menschen leider die Realität sei, sie selbst solche Erfahrungen in ihrer eigenen Vergangenheit bereits machen musste, diese Beziehung jedoch nicht an solchen Umständen gescheitert sei.
Grundlegende Unterschiede
Hinter der Entscheidung stecken laut dem Model vielmehr grundlegende Differenzen in der Lebensführung. «Am Ende ist es einfach so, dass wir nicht zusammenpassen und unterschiedliche Vorstellungen von einer Beziehung haben», hiess es in der Erklärung weiter.
Trotz der Trennung blickt die 35–Jährige optimistisch nach vorne und zeigt sich weiterhin offen für die Liebe. Sie resümierte die Situation mit den Worten: «Wir haben es versucht, es hat nicht funktioniert – und das ist in Ordnung.»
Kulka und ihr Ex–Partner lernten sich kurz vor Weihnachten 2025 kennen und zeigten sich im Januar 2026 erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Zuvor hatte die zweifache Mutter 2025 eine schmerzhafte Erfahrung mit einem Partner öffentlich gemacht, den sie als «Liebesschwindler» bezeichnete. Offiziell ist Kulka noch mit dem Vater ihrer beiden Töchter verheiratet, obwohl das Paar bereits seit längerer Zeit getrennt ist.