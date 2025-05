Biohacking-Trend: Die neue Dimension des Wellness-Tourismus

«Ziel ist es, seinen Körper zu entschlüsseln und ihn seinen individuellen Bedürfnissen entsprechend anzupassen», bringt es der ehemalige Basketballer und Biohacking–Pionier Max Gotzler (40) im Gespräch mit dem Männermagazin« Men's Health» auf den Punkt. «Jeder sollte sich fragen: Was will ich erreichen, an welcher Schraube kann ich drehen, um mich zu optimieren. Das können unterschiedliche Ziele sein, etwa besser schlafen, weniger Stress, gesünder leben.»