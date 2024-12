Biopic «A Complete Unknown»: Bob Dylan schwärmt von Timothée Chalamet

«Eine fantastische Nacherzählung»

Wie auch Dylan in seinem Post erklärte, handelt es sich bei dem Film um eine Adaption des Buchs «Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties» von Elijah Wald (65). Es sei «eine fantastische Nacherzählung der Ereignisse aus den frühen 60er Jahren», lobte Dylan den Autor und wies seine Follower an: «Nachdem ihr den Film gesehen habt, lest das Buch.»