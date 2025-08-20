Biopic-Pläne: Natalie Portman soll Sinéad O'Connor spielen

Irische Produktionsfirma führt das Projekt

Wie das Branchenmagazin «Variety» in dieser Woche berichtete, steht die irische Produktionsfirma ie: entertainment hinter dem Film. Das Unternehmen hatte bereits bei der O‹Connor–Dokumentation als Executive Producer fungiert und bringt somit Erfahrung mit dem Leben der Künstlerin mit. Als Grundlage für das Biopic soll O›Connors Autobiografie «Rememberings» aus dem Jahr 2021 dienen, in der sie ihr bewegtes Leben offen darlegte.