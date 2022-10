Seine Aufgabe sei es, so Leto, «ihn auf der Leinwand so ehrlich wie möglich darzustellen». Bei Berühmtheiten könnten die meisten Menschen nicht unter die Oberfläche blicken. «Sie sehen eine oder zwei Facetten einer Person, wie sie durch eine öffentliche Linse dargestellt werden. Karl war ein Mensch. Wir alle haben Schönheit in uns und wir alle haben Fehler. Wir haben Masken und dann haben wir Momente, in denen wir die Maske lüften. Mich interessiert immer, was sich hinter der Maske verbirgt.»