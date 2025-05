Biopic über Michael Jackson kommt wohl nicht mehr 2025

Eigentlich sollte «Michael» schon an Ostern dieses Jahres in die Kinos kommen. Doch dann verschob die Produktionsfirma Lionsgate das Biopic über Michael Jackson (1958–2009) in den Herbst 2025. Doch auch dieser Termin scheint nicht haltbar zu sein. Das deutete Lionsgate–Chef Jon Feltheimer (73) laut dem Branchenmagazin «Variety» an. Zuvor waren schon entsprechende Gerüchte in der Szene kursiert.