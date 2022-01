Birgit Schrowange startet im März in Sat.1

In «Birgits starke Frauen» (20:15 Uhr) begegnet die Moderatorin immer montags bekannten und unbekannten Frauen, die eine besondere Lebensgeschichte haben. So kommt es zu Treffen mit der Hebamme und siebenfachen Mutter Kerstin oder Sängerin Mandy Capristo (31), die nach 14 Jahren ausgebrannt war und wieder zu sich selbst fand. Zum Auftakt der Reihe zeigt der Sender im Anschluss die Doku «Ich, Birgit Schrowange!» (22:15 Uhr). In der erzählt die Moderatorin selbst über ihr Dasein als starke Frau und gibt Einblicke in ihren Alltag und ihr bewegtes Leben.