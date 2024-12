Bislang unbekannte Songs von Michael Jackson entdeckt

Besonders faszinierend: ein Rap–Duett mit LL Cool J (56) mit dem Titel «Truth on Youth». Tatsächlich hatte der Hip–Hop–Star in der Vergangenheit bereits mehrfach bestätigt, gemeinsam mit Jackson Musik aufgenommen zu haben. Der Song soll vor allem deswegen hervorstechen, da man den «King of Pop» hier sogar selbst rappen hört – ein absolutes Novum.