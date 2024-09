«Biss zur Mitternachtssonne» wird zur Netflix-Animationsserie

2015 veröffentlichte Meyer den Ableger «Bis(s) in alle Ewigkeit: Twilight neu erzählt», eine geschlechtervertauschte Nacherzählung des Buches mit Edythe Cullen und Beau Swan statt Edward und Bella. 2020 folgte dann mit «Bis(s) zum Morgengrauen» die lang erwartete Version aus der Sicht von Edward. Meyer hatte bereits ab 2008 an dem Roman gearbeitet, die Arbeit aber pausiert, weil Entwürfe illegal im Internet verbreitet worden waren. Bereits in der ersten Woche nach Veröffentlichung verkaufte Meyer 2020 allein in Nordamerika mehr als eine Million Ausgaben des Romans.