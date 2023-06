Die ehemalige First Lady der USA (2009 bis 2017), Michelle Obama (59), wird an der Jubiläumsausgabe des «Bits & Pretzels Founders Festivals» teilnehmen. Wie der Veranstalter am Montag weiter bekannt gab, werde sie in einem moderierten Talk Einblicke in ihren Werdegang über Entschlossenheit, Gemeinschaft und persönliche Überzeugung geben.



Darüber hinaus werde Obama «ausgehend von ihren Erfahrungen als erfolgreiche Anwältin, Bestsellerautorin, Grammy-Gewinnerin, Ehefrau und Mutter sowie ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten die Bedeutung von Inklusion und Vielfalt hervorheben», heisst es in der Ankündigung weiter. Michelle Obama wolle die Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, «ihre einzigartigen Stärken anzunehmen und Selbstzweifel zu überwinden».



Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (61), ist Michelle Obama heute als Produzentin tätig. Sie ist Autorin («BECOMING - Meine Geschichte») und Unternehmerin.