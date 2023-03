«Bitter»: Mitfavorit Frida Gold muss ESC-Vorentscheid absagen

The Show Must Go On

An der Art des Votings ändert das Ausscheiden von Frida Gold nichts, wie der NDR weiter mitteilte. Die verbleibenden acht teilnehmenden Acts Will Church (28), Patty Gurdy (26), Ikke Hüftgold (46), Lord Of The Lost, René Miller (28), Anica Russo (22), Lonely Spring und TRONG (30) werden zu 50 Prozent durch acht Jurys aus acht verschiedenen Ländern bewertet.