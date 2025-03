Bittere Wahrheit: Herzogin Meghans Marmelade stammt aus der Fabrik

Wer Herzogin Meghans (43) Lifestyle–Show auf Netflix verfolgt, könnte zu dem Schluss kommen, dass die Ehefrau von Prinz Harry (40) ihre kommenden essbaren Produkte eigenhändig in ihrer Villa in Montecito zubereitet. Ein kürzlich veröffentlichter Instagram–Post ihres Unternehmens «As Ever» zeichnet nun jedoch ein anderes Bild: Meghans Himbeeraufstrich wird nicht liebevoll in ihrer Küche hergestellt, sondern in einer Fabrik.