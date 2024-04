Biyon Kattilathu über seinen Sohn: «Es ist wirklich ein Wunder»

Was für andere Menschen der schönste Moment im Leben ist, war für Biyon Kattilathu (39) «das Schlimmste, was mir je zugestossen ist»: der Tag, an dem sein Sohn mit Ehefrau Sheila Singh das Licht der Welt erblickte. Im Interview mit dem Magazin «Bunte» berichtet der «Let's Dance»–Teilnehmer über die dramatische Zeit. «Ich bin vor zwei Jahren durch die Hölle gegangen», so Kattilathu. «Meine Frau hatte eine sehr komplizierte Schwangerschaft. Unser Sohn lag vier Wochen auf der Intensivstation und wir waren Tag und Nacht bei ihm.»