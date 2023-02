Die kanadische Sängerin verkündete im April 2022 mit einem Beweisfoto via Instagram, dass Mod Sun am 27. März vor dem Eiffelturm in Paris und nach einem Jahr Beziehung um ihre Hand angehalten hatte. Auf französisch schrieb Lavigne, wie sie auf die Frage alle Fragen geantwortet hat: «Oui! Je t'aime pour toujours» - «Ja, ich liebe dich für immer.» Auf weiteren Aufnahmen zeigt die Sängerin dann stolz den Verlobungsring in die Kamera, den Mod Sun ihr an den Finger gesteckt hat.