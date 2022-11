Bjarne Mädel: «Ein guter Impro-Künstler denkt nicht nur an sich»

Schauspieler Bjarne Mädel (54) feierte zuletzt grosse Erfolge mit «Geliefert» und «Sörensen hat Angst». Für beide Filme wurde er mit Grimme-Preisen ausgezeichnet. Nun ist er in der Fortsetzung der ebenfalls für einen Grimme-Preis nominierten satirischen Impro-Serie «Kranitz - bei Trennung Geld zurück» von Drehbuchautor und Regisseur Jan Georg Schütte (59) zu sehen. Erneut schlüpft Mädel in die Rolle des kriminellen Kumpels Manni, der mithilfe des unkonventionellen Therapeuten Klaus Kranitz (Schütte) zu sich selbst finden will. Die vier neuen Episoden der zweiten Staffel werden ab dem heutigen Mittwoch (30.11., mittwochs, 22:30/22:45 Uhr) im NDR ausgestrahlt.