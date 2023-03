Mädel: Oh, das fällt mir so spontan auch schwer. Bei Anke denke ich zunächst an ihre Verwandlungskunst, an ihr wahnsinniges Talent für Dialekte und Sprachen, ihre Beobachtungsgabe, ihr musikalisches Gespür, ihre Furchtlosigkeit. Und wenn ich sie in ernsten Rollen sehe, gefällt mir, dass sie mich schnell all ihre extrem lustigen Figuren, die wir von ihr zum Beispiel aus ihrem Format «Ladykracher» [2001-2004, 2008-2013] kennen, vergessen lässt.