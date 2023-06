Björn Resener will nächstes Jahr Schweizer werden – seine Frau und die Kinder haben den roten Pass bereits. «Ich fühle mich hier inzwischen zu Hause.» Auf die Frage, was er an der Schweiz am meisten schätzt, ist die Antwort klar: «das System der direkten Demokratie.» Dass die Gegner des Mindestlohns diesen nun gerichtlich anfechten wollen, bringt Resener, der 7900 Franken im Vollzeitpensum verdient, nicht aus der Ruhe. «Wir haben alles rechtlich geprüft. Der Rekurs ist chancenlos.» Leid tue es ihm um die Verzögerung. Dafür freut er sich über Städte wie Luzern oder Bern, die jetzt nachziehen wollen. «Es ist schön zu sehen, wie wir den Mindestlöhnen in der Deutschschweiz zum Durchbruch verholfen haben.»