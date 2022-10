«Black Adam» beschert Dwayne Johnson besten Kinostart seiner Karriere

«Black Adam» ist mit einem persönlichen Rekord für Dwayne Johnson (50) in den US-Kinos gestartet. Der Superheldenfilm spielte in Nordamerika am ersten Wochenende 67 Millionen US-Dollar ein. Wie «The Hollywood Reporter» vorrechnet, hat bisher kein Film mit Johnson in der Hauptrolle einen derartigen Raketenstart hingelegt. Lediglich die «Fast & Furious»-Filme, in denen der Ex-Wrestler eine Nebenrolle spielte, konnten zum Auftakt bessere Zahlen vorweisen.