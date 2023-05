«Black Knight»: Das hat die südkoreanische Sci-Fi-Serie zu bieten

Neben ihm ist Esom (33) in der Rolle der Offizierin Seol-a zu sehen. Sie erlangte durch Rollen in populären koreanischen Serien wie «Taxi Driver» (2021) und «Because This Is My First Life» (2017) nationale Aufmerksamkeit. Zuletzt war sie in dem Netflix-Film «Kill Boksoon» zu sehen, der sich weltweit in die Top Ten des Streamingdienstes kämpfte.