Black Mamba bei «The Masked Singer» enttarnt

Während Goldi weiterhin schlecht gelaunt war, gab es beim Werwolf grosse Veränderungen. In den letzten Wochen wollte der Werwolf noch Angst und Schrecken verbreiten, zerlegte sogar die Bühnen-Deko während seines Auftritts. Schliesslich hatte das Fabelwesen einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Doch die Gunst des Publikums hatte den Werwolf so beflügelt, dass er lieber ein freundliches Wesen sein wollte. Das spürte auch Moderator Matthias Opdenhövel (52), der vom Werwolf in die Arme geschlossen wurde. «Könnte das Florian Silbereisen sein?», wollte Ruth Moschner von Giovanni Zarrella wissen. Doch der Sänger liess diese Vermutung ins Leere laufen, denn sein Schlager-Kollege hatte am Samstagabend eine eigene Live-Show am Laufen. Getippt wurde auch auf Joko Winterscheidt (43), davon war Stefanie Kloss allerdings nicht überzeugt. «Joko kann es nicht sein, weil der kann nicht singen», erklärte die Silbermond-Sängerin. Alle im Rate-Team konnten sich Rea Garvey (49) als Werwolf vorstellen. Um das herauszufinden, zückte Ruth Moschner ihr Handy und rief kurzerhand bei dem «The Voice»-Coach an. «Musst du nicht arbeiten?», war Rea Garveys erste Frage am Telefon, der angeblich grade bei einer Familienfeier steckte. Doch so ganz war Rea Garvey dadurch nicht aus dem Kreis der Verdächtigen. Schliesslich hätte der Sänger heimlich hinter der Bühne telefonieren können.