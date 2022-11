Die in Berlin lebende Schauspielerin Florence Kasumba (46) ist unter anderem als Kriminalhauptkommissarin Anaïs Schmitz aus dem Göttinger «Tatort» bekannt. Doch auch im überaus populären Marvel-Kinouniversum wirkt Kasumba mit. Dort spielt sie die kampfstarke Kriegerin Ayo, die in den Superheldenfilmen der Marvel Studios bevorzugt mit einem Speer agiert und regelmässig atemberaubende Actionszenen bewältigt. Bei den physisch herausfordernden Kampf-Choreografien aus dem am 9. November startenden Marvel-Werk «Black Panther: Wakanda Forever» half Kasumba nach eigener Aussage, dass sie «schon viele Jahre Kampfkunst» praktiziert. Das verriet die Darstellerin bei der Deutschlandpremiere von «Black Panther 2» der Nachrichtenagentur spot on news.