«Black Panther 2»: Marvel setzt Chadwick Boseman ein Denkmal

Grandiose Action und die Nachfolgerin von Iron Man

Die gewohnte Marvel-Action kommt bei aller Trauer um den verstorbenen Hauptdarsteller jedoch nicht zu kurz. Die Armeen Wakandas und Talokans treffen in ausgedehnten Schlachten zu Wasser und an Land aufeinander. Hier liegt dann auch für nicht Superhelden-affine Zuschauer der grösste Kritikpunkt des Films. Zwar überzeugen die zu grossen Teilen per Computer generierten Kampfsequenzen - und auch die Übersicht geht in den zahlreichen Massenszenen überraschenderweise nicht verloren - doch wer sich nicht zu den Marvel-Superfans oder Anhängern des Actionkinos zählt, schaltet hier rasch ab.