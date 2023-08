Nach ihrer Ausbildung an der Fontys Hogeschool voor de Kunsten im niederländischen Tilburg übernahm Kasumba in Deutschland und Österreich verschiedenste Rollen in bekannten Musicals, darunter «Chicago», «Evita», «Cats» oder «West Side Story». Von 2003 bis 2004 spielte sie die Titelrolle in Elton Johns «Aida» im Colosseum Theater Essen und begeisterte auch als Shenzi in Disneys «Der König der Löwen».