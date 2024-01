«Black Panther»-Stuntfrau Carrie Bernans bei Unfall schwer verletzt

Die Schauspielerin und Stuntfrau Carrie Bernans, die unter anderem im Kino–Erfolg «Black Panther» (2018) und im Musical–Film «Die Farbe Lila» (2023) mitwirkte, ist in der Silvesternacht bei einem Fahrerflucht–Unfall in New York schwer verletzt worden. Das berichtet das Branchen–Portal «Deadline».