Zuschauer von «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» werden sich jedoch an den von Sir Patrick Stewart (82) dargestellten Professor Charles Xavier erinnern, der auch ein Mutant ist. Diese Szene spielt aber in einer anderen Dimension, die Erde-838 heisst. In der Marvel-Hauptdimension, in der die allermeisten bisher im MCU gezeigten Geschichten spielen, ist Namor erst der zweite Mutant.