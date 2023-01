An den Kinokassen hatte «Black Panther: Wakanda Forever» 2022 einen grandiosen Start hingelegt - laut des Branchenmagazins «Variety» mit 181 Millionen US-Dollar alleine in Nordamerika den zweitbesten des Jahres nach «Doctor Strange in the Multiverse of Madness». Nach Angaben von «Box Office Mojo» konnte der Film bisher weltweit fast 822 Millionen Dollar einspielen.