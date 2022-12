«Black Panther: Wakanda Forever» setzt seinen erfolgreichen Lauf in den Kinos fort. Die Fortsetzung des Megahits von 2018 hat laut US-Medien die 700-Millionen-Marke geknackt. Nach dem vierten Wochenende in Folge, an dem «Black Panther 2» die Kinocharts der USA anführt, hat der Film in Nordamerika nun 394 Millionen US-Dollar eingespielt. Ausserhalb seines Heimatmarktes holte das Marvel-Spektakel 339 Millionen Dollar. Weltweit erzielte «Black Panther: Wakanda Forever» damit 733 Millionen Dollar.