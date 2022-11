«Black Panther: Wakanda Forever» hat am Startwochenende in den USA laut «Box Office Mojo» 80 Millionen US-Dollar eingespielt. Damit legt die Fortsetzung des Marvel-Hits «Black Panther» (2018) den zweitbesten Kinostart dieses Jahres hin. Nur ein anderer Film startete 2022 erfolgreicher - auch aus dem Hause Marvel. «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» holte im Mai zum Start 185 Millionen Dollar.