«Black Panther: Wakanda Forever» landet einen Startrekord bei Disney+. Zumindest, was das Marvel Cinematic Universe betrifft. «Black Panther: Wakanda Forever» ist die meistgesehene Streaming-Premiere eines Marvel-Films auf Disney+ weltweit, basierend auf den gestreamten Stunden in den ersten fünf Tagen. Das gab der Streamingdienst am Dienstag bekannt. Konkrete Zahlen und vorherige Rekordhalter nannte das Unternehmen aber nicht.