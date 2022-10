Bestätigt der «Wakanda Forever»-Trailer den neuen Black Panther?

Seit Bosemans tragischem Tod fragen sich Marvel-Fans in aller Welt, wer im zweiten «Black Panther»-Film zum Nachfolger seiner Figur T‹Challa und dem nächsten Herrscher von Wakanda werden wird. Dieses Geheimnis scheint der neue Trailer nun zu lüften. In der allerletzten Einstellung trägt eine erkennbar weibliche Person den bekannten Anzug. Offiziell bestätigt ist in dieser Frage zwar noch nichts, doch aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte T›Challas Schwester Shuri - wie übrigens auch in den Vorlagencomics von Marvel - zur neuen Superheldin Black Panther werden.