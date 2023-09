«Black Widow» feiert Free-TV-Premiere: Abschied einer Heldin

Doch auch «Stranger Things»–Star David Harbour weiss als Sowjet–Superheld «Red Guardian» zu begeistern. Harbour soll angeblich für seine Rolle ordentlich an Gewicht zugelegt haben, um in «Black Widow» den humorvollen Sidekick zu verkörpern, der nur noch mit Ach und Krach in seinen alten Superheldenanzug passt, und behauptet, sich in den 1980er Jahren mit Captain America geprügelt zu haben, obwohl der diese Zeit tief unter dem Eis der Arktis verbrachte.