Blackpink-Mitglied Lisa: Erster K-Pop-Star mit Las-Vegas-Konzertreihe

K–Pop–Star Lisa (29), Mitglied der südkoreanischen Girlgroup Blackpink, hat ihre erste Konzertreihe in der US–Vergnügungsmetropole Las Vegas angekündigt. Unter dem Titel «Viva La Lisa» plant sie, im November 2026 an vier Abenden im berühmten Colosseum des Caesars Palace auf der Bühne zu stehen. Die Performances sind auf den 13. und 14. sowie auf den 27. und 28. November terminiert, berichtet das US–Magazin «Variety». Damit ist Lisa, deren bürgerlicher Name Lalisa Manoban lautet, die erste K–Pop–Künstlerin überhaupt mit einer solchen Residenz in Las Vegas.