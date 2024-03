Er wurde 88 Jahre alt

«Blade Runner»-Star Michael Emmet Walsh ist gestorben

US–Schauspieler Michael Emmet Walsh ist am Dienstag in Vermont gestorben. Er wurde 88 Jahre alt. Bekannt war er vor allem für seine Rolle in «Blade Runner». Zuletzt war er unter anderem in «Knives Out – Mord ist Familiensache» zu sehen.