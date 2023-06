Blair Underwood (58) ist wieder verheiratet. Wie das «People»-Magazin" berichtete, gab der Schauspieler am Wochenende seiner Partnerin Josie Hart das Jawort. Die beiden heirateten in einem Resort in der Dominikanischen Republik. Sowohl das Brautpaar als auch die Gäste waren ganz in Weiss gekleidet.