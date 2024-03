Blake Lively entschuldigt sich für «dummen Post» über Prinzessin Kate

Hämische Parodie auf Kates «Photoshop Fail»

Wenige Tage nachdem sich Prinzessin Kate nach längerer Abwesenheit am 10. März zum britischen Muttertag mit einem offensichtlich per Photoshop manipulierten Familienfoto auf Instagram öffentlich zurückgemeldet hatte, hatte Lively am 16. März auf ihrem eigenen Kanal eine hämische Parodie der vielbeachteten royalen Fotopanne gepostet. Auf dem Bild bewarb sie vordergründig ihre Getränkemarke «Betty Buzz», verwendete dafür allerdings ein absichtlich schlecht manipuliertes Foto, auf dem an mehreren Stellen Gegenstände oder Körperteile in unrealistischen Grössen erschienen. Darunter schrieb sie mit bissiger Ironie: «Ich freue mich so sehr, mein neues Foto zu teilen, dass ich es erst heute gemacht habe, um unsere neuen Getränke anzukündigen.»