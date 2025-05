Schwieriges Jahr

Blake Lively nennt ihre Familie ihren «Rettungsanker»

In einem besonders intensiven Jahr, in dem Blake Lively gegen ihren Co–Star Justin Baldoni vor Gericht kämpft, spielte ihre Familie für die Schauspielerin eine zentrale Rolle. Sie bezeichnete ihre Liebsten am Donnerstagabend in der Late–Night–Show von Seth Meyers als ihren «Rettungsanker».