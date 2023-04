Blake Lively: Strahlend schön als vierfache Mama in New York

Strahlender Auftritt rund zwei Monate nach der Geburt von Baby Nummer vier: Blake Lively (35) hat bei der Eröffnung des Tiffany & Co. Flagshipstores in New York alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin trug ein hautenges braunes Vinyl-Kleid, das optisch an eine Mischung aus Trenchcoat und Button-Down-Kleid erinnerte. Ihr After-Baby-Body wurde durch einen Taillengürtel und einen tiefen Ausschnitt besonders sexy in Szene gesetzt. Zum Kleid kombinierte sie perfekt passende braune Louboutin-High-Heels.