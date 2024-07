Blake Lively und Gigi Hadid glänzen in «Deadpool & Wolverine»-Looks

Die Schauspielerin schlüpfte in einen figurbetonten, schulterfreien Jumpsuit von Atelier Versace und posierte darin an der Seite von Supermodel Gigi Hadid (29). Livelys enganliegender Einteiler war an den Seiten aufwändig mit Perlen verziert, die Rosen und Dornen darstellten. Zu dem Outfit gehörten zudem Handschuhe und ebenfalls farblich passende, glänzende Stilettos. Ihre langen blonden Haare trug sie in einem hohen Pferdeschwanz. Darunter kamen grosse Diamantohrringe in Pfeilform zum Vorschein. Ausserdem hatte Blake Lively eine schwarze, paillettenbesetzte Handtasche mit kettenähnlichen Details dabei.