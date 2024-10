Blake Lively und Ryan Reynolds feiern bei Taylor-Swift-Konzert

Im Dezember geht die Tour von Taylor Swift zu Ende

Im März 2023 hatte Taylor Swift ihre Rekord–Tour in den USA gestartet, bevor sie mit ihrer Show nach Mittel– und Südamerika, Asien, Australien und Europa reiste. Nach einer mehrwöchigen Pause kehrte sie in der vergangenen Woche auf die Bühne zurück und begann die letzte Etappe ihrer Tour in Miami. Am 8. Dezember soll das Spektakel in Vancouver (Kanada) dann zu Ende gehen.