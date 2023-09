«Blamieren oder Kassieren»: Alles zum Start des Primetime-Ablegers

Die grösste Herausforderung, das Quiz zu moderieren, sei das Vorlesen der Fragen, erklärte Elton im Interview mit spot on news im Juni 2022 zum Start der «XL»–Ausgabe. «Die Themen sind so vielfältig, abwechslungsreich und aktuell, dass ich ständig neue Namen, Fremdwörter und die korrekte Aussprache draufhaben muss. Es geht ja um Geld, da muss alles mit rechten Dingen zugehen.» Und wer hat ihn bis jetzt am meisten in der «Blamieren oder Kassieren»–Geschichte beeindruckt? «Dass Stefan ein Star ist, steht wohl ausser Frage. Und das sage ich nicht nur, weil ich laut Vertrag zu dieser Antwort verpflichtet bin. Das Allgemeinwissen von König Lustig ist wirklich aussergewöhnlich. Und das Beeindruckende daran ist nicht, dass er so viel weiss, sondern, dass ich keine Ahnung habe, wann er überhaupt die Zeit hatte, sich das alles draufzuschaffen. Er wäre definitiv der ultimative Quiz–Endgegner.»