«Blamieren oder Kassieren» startet am 21. September in der Prime-Time durch. Der XL-Ableger des aus «TV Total» oder «Schlag den Star» bekannten Spiels läuft dann immer donnerstags um 20.15 Uhr. Dies gab RTL in einer Pressemitteilung bekannt. Der Kölner Sender hatte Konkurrent ProSieben das aus dessen Shows bekannte Segment im Juni abgeluchst - samt dem angestammten Moderator Elton (52).