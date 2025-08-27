Blasen, Muskelkater, Sonnenbrand: Erste-Hilfe-Tipps für Wanderer

Sonnenbrand: Kühlen und schützen

An sonnigen Tagen oder in den Bergen ist die UV–Strahlung besonders intensiv – Sonnenbrand ist dann schnell passiert. Wer betroffen ist, sollte die Haut zunächst kühlen, zum Beispiel mit lauwarmem Wasser, feuchten Tüchern oder kühlenden Gelen auf Aloe–Vera–Basis. Schmerz– und entzündungshemmende Cremes lindern Beschwerden und helfen bei der Heilung. Wichtig ist ausserdem, die betroffenen Hautstellen in den nächsten Tagen konsequent vor weiterer Sonneneinstrahlung zu schützen.