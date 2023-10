«Blauer Panther»: Ehrenpreis für Dunja Hayali - und Standing Ovations

In ihrer Dankesrede erinnerte Hayali laut «t–online» unter anderem an die Situation im Nahen Osten. «Machen Sie einen Unterschied. Palästinenser und Muslime sind nicht gleichzusetzen per se mit der Terrororganisation Hamas. Das ist ein Unterschied», appellierte die 49–Jährige an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ausserdem betonte die Journalistin, dass plumpe, populistische und undifferenzierte Vorwürfe gegenüber den Medien brandgefährlich seien. Ihre Rede beendete sie mit dem hebräischen und arabischen Gruss «Shalom und Salam».