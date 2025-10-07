Blauer Panther: Netflix-Hit «Kaulitz & Kaulitz» holt Publikumspreis

Die Jury lobte «Kaulitz & Kaulitz» als Reality–Show, «die Glamour mit Selbstironie und persönliche Einblicke mit gesellschaftlicher Relevanz verbindet» und es schafft, «ein breites Publikum zu fesseln». In ihrer Begründung hiess es zudem: «Bill und Tom Kaulitz zeigen sich in der Serie nicht nur als Popstars, sondern auch als Menschen mit Ecken, Kanten und Emotionen. Die Serie lebt von ihrer Selbstironie. Die Mischung aus Nähe und Distanz macht das Format besonders.» Ausserdem bezeichnete die Jury die Produktion als «popkulturelles Phänomen, das mit Witz, Charme und Tiefgang überzeugt».