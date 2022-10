«Blauer Panther»-Verleihung: Ehrenpreis für Markus Lanz

Weitere Preisträger

Zu den weiteren Preisträgern und Preisträgerinnen gehörten unter anderem in der Kategorie Fiktion Julia von Heinz für die Regie der Serie «Eldorado KaDeWe» (Constantin Television / UFA Fiction für Das Erste) oder Bob Konrad, Hanno Hackfort und Thomas Pletzinger für das Drehbuch der Serie «Funeral for a Dog» (Flare Entertainment / Viola Film für Sky). Der Nachwuchspreis des Blauen Panthers ging an den Creator, Regisseur und Hauptdarsteller David Helmut für die Serie «Wrong - unzensiert» (NEUESUPER für RTL+). Als beste Schauspielerin wurde Soma Pysall für ihre Darstellung in der Serie «Para - Wir sind King» (Warner TV Serie) ausgezeichnet, als bester Schauspieler Peter Kurth für seine Rolle in der Serie «Ferdinand von Schirach - Glauben» (RTL+ / Vox). Der Preis für die beliebteste Serie ging an «Die Discounter» (Pyjama Pictures für Prime Video), der Preis für den beliebtesten Film an «Army Of Thieves» (Pantaleon Films für Netflix).