Bleachers-Frontmann Jack Antonoff: «Musik ist grosser Teil meiner DNA»

Denken Sie, es hatte was mit dem Zeitraum, in dem Sie das Album produziert haben, zu tun? Es war ja eine besondere Zeit für Sie: Sie haben vergangenes Jahr geheiratet und Ihre Band wird immer bekannter.

Antonoff: Ich glaube schon. Es ist lustig: Wenn ich Alben produziere, denke ich nicht darüber nach, warum ich bestimmte Dinge tue. Ich mache einfach das, was sich in dem Moment richtig anfühlt. Wenn ich dann anschliessend darüber spreche, lerne ich oft sehr viel über meinen Prozess. Denn wenn ich etwas nicht sehr gut kenne, dann fühle ich mich nicht besonders danach, es zu tun. Es sind nur die Dinge, die ich noch nicht kenne, die mich reizen. In diesem Album kamen viele Dinge zusammen, vor allem die Tiefe von Beziehungen – sei es in der Band oder in meinem Privatleben. Das Album ist die reinste Form dessen, wo ich gerade stehe.