Bleiben Schloss Windsor und der Buckingham Palast vorerst leer?

Laut des Berichts liege das in beiden Fällen an nachvollziehbaren Gründen. So zogen Prinz William, Prinzessin Kate (40) und die drei gemeinsamen Kinder George (9), Charlotte (7) und Louis (4) erst vor Kurzem in das Adelaide Cottage ganz in der Nähe von Schloss Windsor. Daran soll sich vorerst auch nichts ändern, trotz ihrer Ernennung zum Prinzen und Prinzessin von Wales und trotz zunächst anderer Absichten: «Es hiess, dass William und Kate in das Schloss Windsor einziehen würden, aber es gibt keine Pläne, dass sie Adelaide Cottage verlassen», will die Seite von einem Insider erfahren haben.