Blind Auditions vorbei: «The Voice Kids» steckt im Quotentief

Dieser Höhenflug scheint nach den Blind Auditions nun beendet zu sein: Schon in der vergangenen Woche brachen die Quoten deutlich ein, an diesem Freitagabend (29. April) ging es für die neunte Folge weiter bergab. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die Show nur 7,7 Prozent. Die Finalshow ist dann am 6. Mai um 20:15 Uhr in Sat.1 zu sehen.