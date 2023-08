«Blind Side»: Erpresste NFL-Star Michael Oher seine Familie?

Vom Strassenkind zum Football-Star

«Blind Side» erzählt Ohers Weg vom obdachlosen Jugendlichen aus zerrütteten Verhältnissen, der 2004 von dem wohlhabenden Unternehmerpaar in sein Haus aufgenommen und in seiner Karriere als Football-Profi gefördert wurde. In seiner Klage behauptete der Ex-Sportler, dass seine Pflegeeltern ihn im Glauben, von ihnen adoptiert worden zu sein, 2004 eine Vormundschaftserklärung unterzeichnen liessen. Dass dem nicht so ist, habe er erst kürzlich erfahren. Die unter Täuschung erwirkte Vormundschaft habe den Tuohys die Möglichkeit gegeben, ohne seine Zustimmung die Verfilmungsrechte seiner Lebensgeschichte zu verhandeln. Die durch den Film generierten Einnahmen hätten sie nicht mit ihm geteilt.